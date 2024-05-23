民進黨執政八年以來，弊案叢生，惡意濫權！
還記得疫苗採購嗎？還記得光電弊案嗎？
還記得雞蛋採購嗎？
還記得某些官員在院內答詢大聲咆哮
不願回答的樣子嗎？
執政黨施政影響全台灣2300萬人權益，
掌握中央政府預算，執政黨若真的能以民意為依歸
做福國利民之舉，何須畏懼國會監督？
對比無意義政治口水、暴力攻擊、口號抹黑式地指責黑箱
卻不斷提出散會不願討論，忘記改革初衷；
國民黨作為最大在野黨，我們提出國會改革法案，
讓陽光照進國會，以全新的政治面貌迎接挑戰！
台灣的未來在我們手中，
這是中華民國離國會改革最近的一刻，
不該再因政黨的權力惡鬥、推託延遲而錯過。
國情報告制度化
平衡總統有權無責的制度缺失
讓總統直接面對民意
甫卸任的蔡英文總統，過去曾745天不願面對民眾與媒體；
現任總統的賴清德，過去擔任市長時也有不進議會備詢的劣跡。
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國情報告依中華民國憲法增修條文第四條第三項規定之精神，立法院於每年集會時邀請總統至立法院進行國情報告。
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總統於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於每年三月一日前赴立法院進行國情報告。
藐視國會
杜絕政府人員在國會說謊
讓國會質詢實問實答
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公務人員、政府官員不得在國會聽證備詢時說謊、蓄意隱匿，如果確有違法，經過立委提案連署，並且通過院會決議，還需經由法院判決決定是否成案。
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無論執政與否，都是一樣的規範，未來可限制如過去衛福部長陳時中、薛瑞元在國會答詢時，針對高端議題涉及的說謊爭議，或者像行政院長蘇貞昌惡意反質詢。
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國民黨提案被質詢人不得反質詢，經制止仍為之，經院會決議，處以罰鍰，政府人員亦可移送彈劾或懲戒。
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國民黨提案政府人員為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任(1年以下有期徒刑、拘役，或20萬以下罰金)；一般人不受刑事處罰。
人事同意權實質審查
拉長人事權審查期
讓人事權審查更加完備
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審查程序：採記名票，憲法規定之人事案，交付全院委員會審查，超過全體立法委員二分之一之同意為通過；憲法規定以外之人事案，交付相關委員會審查，超過全體立法委員二分之一之同意為通過。
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審查資料：被提名人應檢附資料，包括「學歷、最高學歷學位論文、經歷、財務、刑案紀錄表及其他審查所需之相關資料」，由提名機關於提名後七日內送交立法院參考。
完整國會調查權
高端、NCC等弊案資料
不能永不見天日，讓弊案無所遁形
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未來面對高端股價炒作、疫苗採購、光電圖利、採購進口蛋等相關爭議調查委員會或調查專案小組得要求有關機關就特定議案進行聽證。
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政府人員於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，經院會決議，移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾。
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政府人員以外，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，經院會決議，得處以罰鍰。
立法院長選舉記名制
地方議會已經有陽光，立法院不能不見天日
讓立法委員為自己的投票負責
修訂 「立法委員互選院長副院長辦法」
由不記名投票改記名投票