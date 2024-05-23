民進黨執政八年以來，弊案叢生，惡意濫權！

還記得疫苗採購嗎？還記得光電弊案嗎？

還記得雞蛋採購嗎？

還記得某些官員在院內答詢大聲咆哮

不願回答的樣子嗎？

執政黨施政影響全台灣2300萬人權益，

掌握中央政府預算，執政黨若真的能以民意為依歸

做福國利民之舉，何須畏懼國會監督？

對比無意義政治口水、暴力攻擊、口號抹黑式地指責黑箱

卻不斷提出散會不願討論，忘記改革初衷；

國民黨作為最大在野黨，我們提出國會改革法案，

讓陽光照進國會，以全新的政治面貌迎接挑戰！

台灣的未來在我們手中，

這是中華民國離國會改革最近的一刻，

不該再因政黨的權力惡鬥、推託延遲而錯過。